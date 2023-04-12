Дорога на юг станет короче: «Автодор» расскажет о новых проектах

Как отмечают представители госкомпании «Автодор», которая является организатором форума дорожных инициатив, особое внимание на конференциях уделят транспортно-логистическим коридорами «Запад-Восток» и «Север-Юг», а также новым маршрутам для «перспективных внешнеэкономических» партнерств — то есть тем, что связывают Россию с Китаем, Индией, Ираном, Пакистаном и странами Ближнего Востока.

Помимо темы международного сотрудничества, на форуме будут обсуждаться вопросы образовательной системы в сфере дорожного хозяйства, новых технологий, развития транспортной доступности регионов, повышение пропускной способности трасс Черноморского побережья, Так, например, спикеры расскажут, как доехать от Сочи до Горячего ключа «за два часа вместо пяти», что крайне актуально в сезон отпусков.

Кроме того, эксперты поговорят о реконструкции существующих трасс и мостов: в 2023 году перед дорожниками стоит непростая задача капитально отремонтировать более 700 км. Ну и, разумеется, в рамках форума пройдет традиционная выставка, на которой участники смогут презентовать свои разработки транспортных систем и инновационных технологий.