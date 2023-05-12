Не соскочишь: как наказывают российских водителей белорусские гаишники

Многие жители центральных регионов России отправятся на летний отдых в Белоруссию: озера, природа, приемлемые цены и граница по гражданскому паспорту — достаточный перечень условий, позволяющий сделать выбор именно в пользу самого близкого соседа. Ехать, понятное дело, будем на машине, ведь трасса идеальна, широка и лишена заторов на всем расстоянии, а в самой Белоруссии — и вовсе автобан фактически без ограничений.

Скоростной режим для легковушек — 120 км/ч, но ни для кого не секрет, что полученные штрафы там и останутся: пока достигнуть полной синхронизации баз данных по номерам не удалось. И, будем честны, вряд ли в скором времени удастся. Жмем на газ без страха и упрека? Первым откровением для российского водителя в РБ станет «нештрафуемый порог» — всего 10 км/ч, в отличии от 20 российских. А вторым — за нарушением обязательно последует наказание. Причем очень и очень скоро.

Полиция на тамошних дорогах все же есть и работает белорусский гаишник со старым-добрым «феном», о существовании которых в России уже забыли. Нарушитель останавливается, оформляется, а после получает предложение оплатить штраф на месте. Нет, не в карман. Более того, предлагать «полюбовно» решить вопрос не стоит, потому как за это можно и в тюрьму загреметь — дача взятки должностному лицу при исполнении. А сроки в Беларуси после известных событий раздают щедро. Штраф оплачивается наличными или карточкой по терминалу, сотрудник заносит данные в базу и отпускает. Это первый вариант, но существует и второй.