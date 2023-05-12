Не соскочишь: как наказывают российских водителей белорусские гаишники

Многие жители центральных регионов России отправятся на летний отдых в Белоруссию: озера, природа, приемлемые цены и граница по гражданскому паспорту — достаточный перечень условий, позволяющий сделать выбор именно в пользу самого близкого соседа. Ехать, понятное дело, будем на машине, ведь трасса идеальна, широка и лишена заторов на всем расстоянии, а в самой Белоруссии — и вовсе автобан фактически без ограничений.
Скоростной режим для легковушек — 120 км/ч, но ни для кого не секрет, что полученные штрафы там и останутся: пока достигнуть полной синхронизации баз данных по номерам не удалось. И, будем честны, вряд ли в скором времени удастся. Жмем на газ без страха и упрека? Первым откровением для российского водителя в РБ станет «нештрафуемый порог» — всего 10 км/ч, в отличии от 20 российских. А вторым — за нарушением обязательно последует наказание. Причем очень и очень скоро.
Полиция на тамошних дорогах все же есть и работает белорусский гаишник со старым-добрым «феном», о существовании которых в России уже забыли. Нарушитель останавливается, оформляется, а после получает предложение оплатить штраф на месте. Нет, не в карман. Более того, предлагать «полюбовно» решить вопрос не стоит, потому как за это можно и в тюрьму загреметь — дача взятки должностному лицу при исполнении. А сроки в Беларуси после известных событий раздают щедро. Штраф оплачивается наличными или карточкой по терминалу, сотрудник заносит данные в базу и отпускает. Это первый вариант, но существует и второй.
Помимо статичных камер, отмеченных во всем известном навигаторе, в братской республике очень распространены треноги. Их ставят, как правило, в населенных пунктах и ловят любителей «+20» на круизе. Естественно, на месте постановление никто не выписывает, но награда обязательно найдет победителя. Причем, весьма неожиданно.
Перед каждым пунктом перехода границы — будь-то общеизвестный «на Минке» или затерянный в бесконечных лесах или болотах «полустанок» — стоит неприметная будочка, рядом с которой скучает гаишник. Он работает только по машинам с иностранными номерами: взмах палки, проверка документов и приглашение в помещение, где уже будут предъявлены все «достижения» за время пребывания в Белоруссии. Оплата на месте, отказ от которой с объяснениями в стиле «денег нет» или «я потом» могут здорово навредить. Вплоть до ограничения въезда. Служивые рассказали, что особо дерзких и результативных прямо там и задерживали.
Кстати, заплатить на месте можно и в белорусской валюте, и картой «МИР». Никаких проблем с системами нет. Предельно вежливо и учтиво. А теперь о сладком — о ценах. Превышение в 10 км/ч не штрафуется, +20 км/ч обойдется в 18,5 белорусских или 500 российских рубликов, +30 — уже в тысячу «деревянных», «сорокет» — в трешку, а вот полтинничек к разрешенной скорости — в семь тысяч российских рублей. И заплатить их, повторимся, придется.