Самые мерзкие «подлянки», подложенные водителям дорожниками при замене асфальта

Автовладельцу замена дорожного покрытия грозит не только возникновением заторов, но и уроном для машины. Технология требует, чтобы асфальтовая крошка, остающаяся после прохода дорожной фрезы, удалялась с проезжей части. Но далеко не всегда рабочие выполняют это требование как следует.

Из-за чего на месте убранного асфальта остаются всевозможные камешки и кусочки старого покрытия. По ним потом едут автомобили. И эта каменная «шрапнель» летит из-под колес в стекла и лакокрасочное покрытие кузовов автомобилей-соседей по потоку. Результат — трещины на «лобовиках» и сколы на краске, которые потом превращаются в очаги коррозии.

Вторая гадость от дорожников — оставленные торчать после прохода машины-фрезы оголовья люков и стыки на эстакадах. Чаще всего въезды и съезды с этих временных «искусственных препятствий» дорожники делают более-менее пологими. Но степень этой самой пологости зависит исключительно от доброй воли конкретного оператора фрезерной машины.

Он может организовать такую жесткую ступеньку перед люком, что легковушки станут терять на ней колеса. Толщина срезаемого слоя асфальта в данном случае тоже важна. «Полого торчащий» люк может оказаться очень высоким и типичному легковому авто будет просто опасно пропускать его между колес. Так, скажем, приходится поступать при достаточно плотном трафике, не позволяющем объехать препятствие.