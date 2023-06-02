Самые мерзкие «подлянки», подложенные водителям дорожниками при замене асфальта

Автовладельцу замена дорожного покрытия грозит не только возникновением заторов, но и уроном для машины. Технология требует, чтобы асфальтовая крошка, остающаяся после прохода дорожной фрезы, удалялась с проезжей части. Но далеко не всегда рабочие выполняют это требование как следует.
Из-за чего на месте убранного асфальта остаются всевозможные камешки и кусочки старого покрытия. По ним потом едут автомобили. И эта каменная «шрапнель» летит из-под колес в стекла и лакокрасочное покрытие кузовов автомобилей-соседей по потоку. Результат — трещины на «лобовиках» и сколы на краске, которые потом превращаются в очаги коррозии.
Вторая гадость от дорожников — оставленные торчать после прохода машины-фрезы оголовья люков и стыки на эстакадах. Чаще всего въезды и съезды с этих временных «искусственных препятствий» дорожники делают более-менее пологими. Но степень этой самой пологости зависит исключительно от доброй воли конкретного оператора фрезерной машины.
Он может организовать такую жесткую ступеньку перед люком, что легковушки станут терять на ней колеса. Толщина срезаемого слоя асфальта в данном случае тоже важна. «Полого торчащий» люк может оказаться очень высоким и типичному легковому авто будет просто опасно пропускать его между колес. Так, скажем, приходится поступать при достаточно плотном трафике, не позволяющем объехать препятствие.
О такой люк вполне можно зацепиться одной из «банок» выхлопной системы. Даже если вы ее при этом не потеряете, удар и сотрясение в состоянии повредить хрупкие соты катализатора. Что грозит их последующим загрязнением продуктами сгорания топлива и даже оплавлением. «Каталик» после этого можно только выкинуть.
Но наиболее вопиющий тип «подарочка» от дорожников автовладельцам на срезанном асфальте — некая железяка, отвалившаяся от их техники. Встреча с таким «сюрпризом» почти гарантированно заканчивается визитом в ближайшую шиномонтажную мастерскую для отправки в утиль пропоротого колеса или сразу пары. Поскольку в этом случае покрышка встречается, как правило, не с мелким гвоздиком или шурупом, а с достаточно массивной металлической загогулиной, рвущей резину сразу и в клочья.
Самое мерзкое в описанных выше ситуациях то, что предъявить претензии авторам подобных безобразий вряд ли получится. Камушки из-под колес мало того, что «не пришьешь к протоколу», так еще и найди их потом под слоем оперативно уложенного нового асфальта. С торчащими люками примерно такая же ситуация. К тому же разбирательство в конце концов наверняка придет к выводу, что водитель имел все возможности объехать препятствие стороной. Ну а доказать, что коварную железяку обронил, скажем, самосвал дорожников, а не иная машина, вообще не представляется возможным.