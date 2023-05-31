Почему каждый водитель должен возить с собой женский лак для ногтей

Чтобы понять, как использовать косметику наиболее эффективно, разберемся из чего она состоит. Прежде всего, это такие полимеры как смола и нитроцеллюлоза. Они создают адгезию (сцепление с поверхностью) и твердую внешнюю пленку. Пластификаторы добавляют эластичности и повышают прочность. Пигменты отвечают за различные цветовые оттенки. А растворители помогают равномерно распределить средство по поверхности, после чего испаряются.

То есть у обычного лака немало общего с автомобильными эмалями. Там тоже в качестве основы применяют различные смолы и нитроцеллюлозу. Поэтому косметический состав вполне подходит для устранения небольших сколов и царапин на кузове автомобиля. Более того, «заплатка» получается достаточно прочной и под нее не проникает кислород и влага. Значит и коррозия в месте скола не появится. А отличная адгезия позволяет лаку надежно «сесть» на поврежденный участок. Так что после машину можно смело мыть, теперь губками и тряпкой не боясь, что царапины снова останутся без защиты.