Почему каждый водитель должен возить с собой женский лак для ногтей

Чтобы понять, как использовать косметику наиболее эффективно, разберемся из чего она состоит. Прежде всего, это такие полимеры как смола и нитроцеллюлоза. Они создают адгезию (сцепление с поверхностью) и твердую внешнюю пленку. Пластификаторы добавляют эластичности и повышают прочность. Пигменты отвечают за различные цветовые оттенки. А растворители помогают равномерно распределить средство по поверхности, после чего испаряются.
То есть у обычного лака немало общего с автомобильными эмалями. Там тоже в качестве основы применяют различные смолы и нитроцеллюлозу. Поэтому косметический состав вполне подходит для устранения небольших сколов и царапин на кузове автомобиля. Более того, «заплатка» получается достаточно прочной и под нее не проникает кислород и влага. Значит и коррозия в месте скола не появится. А отличная адгезия позволяет лаку надежно «сесть» на поврежденный участок. Так что после машину можно смело мыть, теперь губками и тряпкой не боясь, что царапины снова останутся без защиты.
Однако есть нюанс. Попасть в цвет при таких локальных кузовных работах бывает трудно. Поэтому можно использовать бесцветный лак. Хотя в этом случае царапина останется заметной. Либо с помощью цветового корректора подобрать нужный «колор». Соответствующая таблица есть в любом автомагазине или в компании, продающей материалы для «кузовщины».
Хорошие прочностные свойства позволяют использовать косметику и как барьер от ржавчины. Если заметили «рыжики» на кузове, их надо сначала зачистить, обезжирить поверхность, а сверху нанести «маникюр». Дальше можно не волноваться, что коррозия станет расти. То есть время визита в сервис на кузовной ремонт отодвигается, что позволит подкопить деньжат.
Наконец, лаком обрабатывают и аккумуляторные клеммы. Это сохранит их в чистоте и сбережет от окислов и ржавчины. То есть проблем с электрикой станет меньше. А еще цветные выводы батареи — это просто красиво. Мужики в гараже оценят.