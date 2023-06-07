900 километров федеральных дорог станут частью платной трассы М12 «Восток»

Согласно тексту пояснительной записки, в состав «платника» предлагается внести почти 400-километровый участок М7 «Волга» от Казани до Дюртюли, откуда будущая М12 протянется до Екатеринбурга. В документе сказано, что бесплатная альтернатива этому маршруту есть — почти 700-километровый «крюк» от Набережных Челнов через Пермь.

Кроме того, в часть М12 могут превратить фрагмент дороги Р−242 от городка Ачит до Екатеринбурга протяженностью 180 километров, а также все 330 километров Р−351 от Екатеринбурга до Тюмени. Эти части федеральной дорожной сети должны будут перейти под управление госкомпании «Автодор» до конца 2024 года.

Смысл такого маневра лежит на поверхности: власти хотят сэкономить средства на прокладке совершенно новых участков платного шоссе. Поскольку реконструировать существующие трассы дешевле и быстрее.

Дальнейшая судьба бывших федеральных шоссе может сложиться по-разному. На данный момент считается, что и после включения в М12 на них не будут брать с водителей деньги за проезд. Однако никто не обещает, что эта позиция со временем не изменится: вполне вероятно, что в итоге вся М12 станет платной трассой. Вспомним, например, М4 «Дон». В свое время власти не постеснялись превратить эту главную автомобильную артерию, ведущую из центральной части страны к Черному морю, в скростную дорогу.