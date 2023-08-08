Не запутать, а помочь: «Автодор» протестирует на платных дорогах новую разметку

«Автодор» гордится отсутствием на подведомственных ей трассах одноуровневых пересечений. Все потоки разделены, поэтому большая часть аварий — столкновения попутного транспорта, которые зачастую происходят из-за несоблюдения дистанции. Экспериментальная разметка задумана в виде расположенных на определенном расстоянии друг от друга серии стрелок. При движении на скорости, постоянно наблюдая перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водители будут быстрее и точнее ориентироваться, выбирая безопасную дистанцию.

Эксперименты с разметкой начались на восьми участках дорог с повышенным скоростным режимом — до 110 и 130 км/ч. Два участка на ЦКАД в Московской области, четыре — на трассе М−4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, еще два — на автомагистрали М−11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

Принцип расчета масштабов разметки прост. Дорожники утверждают, что безопасная дистанция между двигающимися на скорости 110 км/ч машинами в цифровом выражении составляет половину от разрешенной скорости — 55 метров. Таким образом, на участках, где можно разгоняться до 130 км/ч, это расстояние — 65 метров, отсечку которых и будут осуществлять два шеврона.

Информподдержку новой разметке окажут специально установленные знаки в начале каждого такого участка. С ГУОБДД МВД все согласовано, а по итогам анализа аварийности эксперимент с разметкой могут расширить и на другие участки магистралей в зоне ответственности «Автодора».