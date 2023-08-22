Правительство попросили сделать бесплатной парковку для новых российских авто

– Прошу вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля иностранного участия в уставном капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%, — цитирует письмо депутата ТАСС.

По мнению Владислава Даванкова, подобные меры будут способствовать росту оборота и увеличению продаж российских авто. То есть, похоже, нынешняя парковочная практика, особенно в столице всерьез беспокоит народных избранников.

Еще в июле они предлагали сделать бесплатной ночную парковку в центре Москвы из-за того, что пробок на улицах в это время практически нет. Не прошло, хотя опыт Санкт-Петербурга в этом смысле можно считать успешным. Кроме того, депутаты предлагали подумать о введении шкалы оплаты парковочных мест в зависимости от дохода автомобилиста. Правда, для этого нужно было придумать, всего на всего, как определять реальный уровень дохода граждан.

Законотворцы в очередной раз идут традиционным для России способом. Поддержать — не означает дать что-то новое, а ослабить имеющиеся запреты или ограничения. В Китае, например, реальная поддержка собственного автопрома обернулась не отменой разнообразных поборов с производителей и автовладельцев, а созданием наиболее благоприятного инвестиционного климата для всех заинтересованных партнеров.