Власти хотят «отвязать» полис ОСАГО от автомобиля

Существующий принцип оформления полиса ОСАГО подразумевает внесение в него данных конкретного автомобиля. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает его ошибочным и предлагает изменить. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение ГД. Согласно ему, у водителя должна быть возможность застраховать свою автогражданскую ответственность таким образом, чтобы ОСАГО позволяло ему управлять любым ТС, за руль которого ему вздумается сесть.

То есть в полисе не должны фигурировать данные определенного автомобиля. Подобное нововведение, повторим, напрашивается давно. Ведь существуют же полисы с так называемой открытой страховкой или «мультидрайв» — без ограничений по водителям определенной машины. Следовательно, должна быть предусмотрена и «зеркальная» ситуация: полис без ограничений по машинам для конкретного водителя.

– Стоимость ОСАГО для водителя без привязки к машине следует еще рассчитать. Но в любом случае она не должна сильно отличаться от стандартных расценок. Полагаю, что этот законопроект коллеги вполне могут рассмотреть в ходе осенней сессии Госдумы, — заявил порталу «АвтоВзгляд» Ярослав Нилов.