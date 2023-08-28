Владельцев АЗС обяжут устанавливать розетки для электрокаров

В первую очередь обязательную установку ЭЗС на автозаправках будут прорабатывать на ключевых федеральных трассах с наибольшим трафиком. Точные критерии выбора мест до сих пор не сформулированы. Лишь на 15% АЗС в стране возможно установить быстрые зарядки. При этом стоимость их подключения чрезвычайно высока, считают участники рынка.

Летом 2022 года правительство запустило программу субсидирования установки быстрых ЭЗС. При поддержке государства только в 2022 году открыли около пятисот ЭЗС, в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию еще 872 станции. Субсидия государства по программе — 60% от стоимости аппаратуры, но не более 1,86 млн рублей. Субсидия на технологическое присоединение (ТП) к электросетям — 30%, но не более 900 000 целковых.

По оценкам специалистов, лишь 10—15% российских АЗС имеют свободные электросетевые мощности (не менее 60 кВт), необходимые для установки быстрых ЭЗС. А при отсуствии таковых стоимость техприсоединения станции может составлять от 1,5 млн. до 7 млн. рублей за 150 кВт. При имеющейся технической возможности подключение ТП на трассе обходится минимум в 5 млн. «деревянных» за 150 кВт, а коммерчески приемлемая цена — менее 2 млн. рублей.