Владельцев АЗС обяжут устанавливать розетки для электрокаров

Фото: globallookpress.com
Минэкономразвития РФ по поручению правительства разработает предложения по обязательной установке зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) на автозаправках. Чиновники должны выработать критерии подбора мест для ЭЗС, включая протяженность транспортных сетей, их категорию, экономическую целесообразность и прочее.
Илья Фишер

В первую очередь обязательную установку ЭЗС на автозаправках будут прорабатывать на ключевых федеральных трассах с наибольшим трафиком. Точные критерии выбора мест до сих пор не сформулированы. Лишь на 15% АЗС в стране возможно установить быстрые зарядки. При этом стоимость их подключения чрезвычайно высока, считают участники рынка.

Летом 2022 года правительство запустило программу субсидирования установки быстрых ЭЗС. При поддержке государства только в 2022 году открыли около пятисот ЭЗС, в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию еще 872 станции. Субсидия государства по программе — 60% от стоимости аппаратуры, но не более 1,86 млн рублей. Субсидия на технологическое присоединение (ТП) к электросетям — 30%, но не более 900 000 целковых.

По оценкам специалистов, лишь 10—15% российских АЗС имеют свободные электросетевые мощности (не менее 60 кВт), необходимые для установки быстрых ЭЗС. А при отсуствии таковых стоимость техприсоединения станции может составлять от 1,5 млн. до 7 млн. рублей за 150 кВт. При имеющейся технической возможности подключение ТП на трассе обходится минимум в 5 млн. «деревянных» за 150 кВт, а коммерчески приемлемая цена — менее 2 млн. рублей.

АЗС, электромобили, дорога
28 августа 2023
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