Суд обязал чиновников отвечать за плохие дороги

Как сообщает «Российская газета», житель Свердловской области обратился в суд, требуя покрыть асфальтом 230-метровую улицу и 140-метровый тротуар. Он пояснил, что является инвалидом второй группы, и подъезд к его дому затруднен из-за разбитой дороги, а неоднократные обращения к областной администрации, как водится, ни к чему не привели.

Чиновники объясняли, что в районе и так был выполнен ямочный ремонт дорог, а та самая улица отсыпана щебнем — и на этом хватит. Нижестоящие суды согласились с чиновниками, а вот кассационный суд встал на сторону гражданина, указав, что тот ответа на вопрос, почему на его улице нет асфальта, так ни от кого и не получил. Теперь дело отправлено на новое рассмотрение.