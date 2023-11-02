Трассу М12 официально продлили до Тюмени и переименовали в «Восток»

Как сообщает официальный сайт кабинета министров, продление М12 обеспечат за счет присоединения участка дороги М7 «Волга» Казань — Дюртюли. Кроме того, в состав М12 войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург дороги Р242 Пермь — Екатеринбург, а также Р351 Екатеринбург — Тюмень, так что работы по продлению М12 подразумевают в основном реконструкцию дорожного полотна.

Официальное название трассы «Восток» потребует переименования двух дорог — до сих пор так называлась трасса А375 Хабаровск — Красный Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка. Изменится и маршрут магистрали М7 «Волга»: с Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа его укоротили до Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань.