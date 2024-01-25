На российских дорогах могут появиться мобильные АЗС

Как сообщает «Российская газета», в проекте закона ведомство отметило, что земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, могут предоставляться как физическим, так и юридическим лицам. Вдобавок мобильность объектов придорожного сервиса не требует от их владельцев разработки документации по планировке территории — что облегчает ведение бизнеса.

Автоэксперт Егор Васильев отметил, что появление мобильных заправок можно только приветствовать, поскольку они превращают дорогу в адаптивную среду обитания, благоприятную для автовладельцев.

— Кроме того, темпы строительства дорог в России сейчас достаточно высоки, а вот создание инфраструктуры занимает чуть больше времени. В результате возникают ситуации, когда на большом протяжении современной скоростной магистрали может не оказаться заправок. Особенно это будет актуально в случае погодных аномалий или массовых ДТП, — добавил он.