Несмотря на высокие прайсы, трафик на «платках» в 2023 году вырос на 17,9%

По платным дорогам компании «Автодор» в прошлом году проехало более 278 миллионов автомобилей. А головной участок трассы М11 от Москвы до Солнечногорска и вовсе показал прирост трафика на 30%. И это несмотря на то, что он является одним из самых «дорогих» для водителей.

Основными причинами роста популярности «платок» представители «Автодора» называют ввод новых участков на М4 (обходы Аксая и Краснодара) и М12 (Москва-Арзамас, Шумерля-Иннополис и остальные отрезки дороги до Казани). Наибольший за год суточный трафик был зафиксирован 12 и 19 августа на пункте взимания платы на 71 км М4 в Подмосковье (около 80 000 проездов), 20 августа — на 46 км трассы М1 (58 000), 24 сентября — на участке Москва-Электроугли трассы М12 (42,1 тысяч), а 30 декабря — по всей М12 (91,2 тысяч).

В Северо-западной концессионной компании похвастались рекордным трафиком с начала открытия дороги в 2014 году — летом 2023 года по М11 проезжало более 100 000 автомобилей в сутки, а всего за год тут проехало более 22,5 млн. транспортных средств, что на 30% больше, чем годом ранее. На Западном скоростном диаметре в 2023 году зафиксировано 71,3 млн. поездок — тоже рекорд годового трафика за все 12 лет эксплуатации трассы. На Северном обходе Одинцово случилось более 26 млн. проездов — на 7% больше, чем в 2022 году.