И нашим, и вашим: «Автодор» все же снизил стоимость проезда по М12

«Автодор» подчеркнул, что нововведения введены «с учетом мнения пользователей, совершающих частые и регулярные поездки по автодороге М12 «Восток». С 27 мая появились семь абонементов на проезд, позволяющие сэкономить от 15 до 20% на одну поездку, но при условии покупки пакета на 20 поездок.
— После ввода абонементов будет проведен дополнительный анализ их использования с целью выявления и удовлетворения потребностей пользователей автомобильной дороги М12 «Восток» с учетом баланса интересов всех участников, — пояснили в «Автодоре».
Таким образом, цены могут быть либо еще снижены за счет новых скидок, либо тарифы проиндексируют в сторону повышения. Ранее компанию уже обвинили в жадности, но она нашла оправдания и не стала удешевлять стоимость проезда даже после вмешательства в ситуацию Президента РФ.
Что касается «абонементного варианта», то, как показывает практика использования этой системы на других «платниках», он не дает пользователю ощутимой выгоды по сравнению с прямым снижением тарифов. К тому же для отпускников и автотуристов приобретать абонемент откровенно невыгодно. Однако теперь у дорожников есть хорошая «отмазка» для очередного отчета Владимиру Путину.