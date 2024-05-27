И нашим, и вашим: «Автодор» все же снизил стоимость проезда по М12

Госкомпания пошла навстречу автомобилистам, которые жалуются на высокую стоимость проезда от Москвы до Казани по новой трассе М12. Цены снизили за счет внедрения абонементов для водителей.

«Автодор» подчеркнул, что нововведения введены «с учетом мнения пользователей, совершающих частые и регулярные поездки по автодороге М12 «Восток». С 27 мая появились семь абонементов на проезд, позволяющие сэкономить от 15 до 20% на одну поездку, но при условии покупки пакета на 20 поездок.

— После ввода абонементов будет проведен дополнительный анализ их использования с целью выявления и удовлетворения потребностей пользователей автомобильной дороги М12 «Восток» с учетом баланса интересов всех участников, — пояснили в «Автодоре».

Таким образом, цены могут быть либо еще снижены за счет новых скидок, либо тарифы проиндексируют в сторону повышения. Ранее компанию уже обвинили в жадности, но она нашла оправдания и не стала удешевлять стоимость проезда даже после вмешательства в ситуацию Президента РФ.

Что касается «абонементного варианта», то, как показывает практика использования этой системы на других «платниках», он не дает пользователю ощутимой выгоды по сравнению с прямым снижением тарифов. К тому же для отпускников и автотуристов приобретать абонемент откровенно невыгодно. Однако теперь у дорожников есть хорошая «отмазка» для очередного отчета Владимиру Путину.