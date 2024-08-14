«Автодор» будет бороться с «безбилетниками», лишая их АЗС и зон сервиса

Некоторые автомобилисты, не желающие рассчитываться за проезд по скоростным дорогам, оборудованным «безбарьерной» системой взимания платы, «пачкают» госномера транспортных средств и пользуются трассами совершенно бесплатно. «Автодор» долго искал способ побороть «безбилетников» и, кажется, наконец нашел.

Вместе с запуском Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в России начали эксплуатировать и новую «безбарьерную» систему взимания платы за проезд — так называемую Free flow. Она представляет собой П-образные опоры с датчиками и камерами — никаких шлагбаумов и прочих ограничителей — а потому и «обмануть» ее, нарушив ПДД, в теории проще. Этим активно пользуются хитрые водители, выезжающие на ЦКАД и М-12 «Восток» с нечитаемыми номерами. Но скоро эту «лавочку», возможно, прикроют.

Как сообщает telegram-канал «Подъем», ссылаясь на представителей «Автодора», в настоящее время обсуждается возможность «отказа в обслуживании пользователей на МФЗ и заправке их транспортных средств со скрытыми ГРЗ». Иными словами, нарушителей лишат АЗС и других сервисов, расположенных в многофункциональных зонах. Хотя пока представить это сложно. Кажется, более действенным способом было бы опустить «драконовские» тарифы: будь цены ниже, «безбилетников» стало бы намного меньше.

Напомним, что за неоплату проезда по скоростным дорогам в России предусмотрен штраф: 1500 рублей, в соответствии со ст. 12.21.4 КоАП РФ, для легковых автомобилей и 5000 — для грузовых. Но если погасить долг в течение 20 дней, то постановление автоматически отменят.