Автомобилистам стало дешевле ездить на дачу по трассе М-11

С 21 октября на платных участках автодороги М-11 «Нева» прекратил свое действие повышенный сезонный тариф на так называемые «дачные» направления. Цены снизились для водителей легковушек в пиковые часы по пятницам и выходным дням.

Тарифы опустились на маршрутах от Москвы до ММК (А-107), ЦКАД, Солнечногорск. Кроме того, цены стали ниже на участках от аэропорта Шереметьево до ММК (А-107), ЦКАД, Солнечногорск и от Солнечногорска до ММК (А-107), ЦКАД. Изменения затронут маршруты по пятницам с 14:00 до 22:00 и субботам с 10:00 до 16:00 в сторону области, а в воскресенье — в сторону столицы с 17:00 до 21:00.

Повышенный сезонный тариф вводили для снижения вероятности появления пробок, перераспределения транспортных потоков в часы большей и меньшей загруженности.

Кроме того, изменилась стоимость поездок по программе «Абонемент». Он позволяет сэкономить до 65% расходов по сравнению с базовым прайсом на проезд. Например, абонемент на 30 поездок обойдется в 445 рублей по маршруту Москва-Солнечногорск. В противном случае в пятницу придется заплатить 1300 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобилисты могут оплатить проезд по некоторым «платкам» по-новому. Пока перечень таких дорог весьма ограничен.