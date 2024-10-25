Штрафы для «зайцев» на платных дорогах хотят увеличить больше, чем в 6,5 раза

На данный момент проект соответствующего федерального закона с поправками в КоАП проходит стадию публичного обсуждения. Согласно документу, для водителей легковушек штраф за неоплату проезда по «платкам» предлагают поднять до 10 тыс. рублей вместо действующих 1,5 тыс. Для тех, кто водит большегрузы, все может стать еще суровее — с привычных 5 тыс. рублей штрафы имеют шанс вырасти до немаленьких 30 тыс.

В полном объеме законопроект доступен на Федеральном портале проектов и нормативных правовых актов. В Минтрансе уточнили, что нужно отменить 50-процентную скидку при погашении штрафа в течение 20 дней за неоплаченный проезд по скоростным дорогам. Кроме того, ведомство рекомендует наказывать рублем перевозчиков из-за рубежа — на 50 тыс.

Уточняется, что действующие штрафы либо ниже, либо сопоставимы со стоимостью проезда по «платкам», и недобросовестные водители оплачивают только сам штраф, а не свои долги. Пока статистика говорит о том, что аж 57% российских автомобилистов не погашают задолженность в установленный законом пятидневный срок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что теперь российские водители могут оплатить проезд по некоторым «платкам» по-новому. Но перечень таких дорог весьма ограничен.