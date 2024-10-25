Штрафы для «зайцев» на платных дорогах хотят увеличить больше, чем в 6,5 раза

В полном объеме законопроект доступен на Федеральном портале проектов и нормативных правовых актов. В Минтрансе уточнили, что нужно отменить 50-процентную скидку при погашении штрафа в течение 20 дней за неоплаченный проезд по скоростным дорогам. Кроме того, ведомство рекомендует наказывать рублем перевозчиков из-за рубежа — на 50 тыс.
Уточняется, что действующие штрафы либо ниже, либо сопоставимы со стоимостью проезда по «платкам», и недобросовестные водители оплачивают только сам штраф, а не свои долги. Пока статистика говорит о том, что аж 57% российских автомобилистов не погашают задолженность в установленный законом пятидневный срок.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что теперь российские водители могут оплатить проезд по некоторым «платкам» по-новому. Но перечень таких дорог весьма ограничен.