Трассу М7 «Волга» подновят новенькими указателями

Моторизованные россияне уже привыкли к тому, что после ввода в эксплуатацию любой платной дороги, ее бесплатный дублер приходит в полное запустение. Так, скажем, случилось с трассой М4 «Дон»: старая дорога сейчас похожа на иллюстрацию к фильму ужасов: раздолбанный асфальт, брошенные АЗС, полупустые населенные пункты. На старой Ленинградке дела обстоят чуть лучше, но тоже не фонтан, если сравнивать это направление с «платником» М11 «Нева». И, увы, похожая судьба ждет и М7 «Волга» после запуска мегатрассы М12 «Восток».

Миллионы на «жестянки»: что важнее для водителя — асфальт или знаки

К такому печальному выводу приходишь, ознакомившись с планом мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии «семерки», который представил ресурс rostender.info. Судя по документам, владелец дороги вместо того, чтобы «расшивать» узкие места или класть новый асфальт, в первую очередь озаботился установкой элементов обустройства.

Так, 25 миллионов рублей потратит Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Центральная Россия Федерального дорожного агентства» на установку дорожных знаков на автодороге Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань в количестве 393 штук, плюс 26 шт. Г-образные опор и 7 шт П-образных.

Понятно, конечно, что без дорожных знаков ни одной дороге не обойтись. Но любой водитель скажет, что хорошее покрытие — куда важнее. Тем не менее, к 15 декабря 2024 года М7 уже «заблестит» свежими указателями.