В России станет больше трасс с музыкальной разметкой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко. Госкомпания положительно оценила работу первого музыкального участка, который появился осенью.
Суть музыкальной разметки в том, чтобы не дать водителю заснуть за рулем, заставить его быть внимательнее при приближении к опасному участку дороги. Плюс подобная разметка подталкивает к тому, чтобы не нарушать скоростной режим. Если он превышен, заложенную в дорожное полотно мелодию услышать не удастся. В итоге показатели аварийности должны пойти вниз.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о первом в России «музыкальном» участке на трассе М-11 «Нева». Путешествуя по ней, можно услышать фрагмент песни «Калинка-Малинка».