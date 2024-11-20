В России станет больше трасс с музыкальной разметкой

На российских автодорогах появится больше участков с музыкальной разметкой, где дорожное полотно реагирует на скорость проезжающих по нему автомобилей. Сейчас такую инновацию сложно внедрять из-за погодных условий, поэтому проект хотят масштабировать весной 2025 года.

Их количество увеличат уже в следующем году

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко. Госкомпания положительно оценила работу первого музыкального участка, который появился осенью.

Суть музыкальной разметки в том, чтобы не дать водителю заснуть за рулем, заставить его быть внимательнее при приближении к опасному участку дороги. Плюс подобная разметка подталкивает к тому, чтобы не нарушать скоростной режим. Если он превышен, заложенную в дорожное полотно мелодию услышать не удастся. В итоге показатели аварийности должны пойти вниз.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о первом в России «музыкальном» участке на трассе М-11 «Нева». Путешествуя по ней, можно услышать фрагмент песни «Калинка-Малинка».