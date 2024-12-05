«Автодор» объяснил, как в Подмосковье разгрузят дороги для дачников

В конце 2024 года на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) наконец появится новый участок. Наши автомобилисты ждали этого события, без преувеличения сказать, годы — аж с 2021-го! И вот оно, счастье, которому боишься, но очень хочешь верить. До конца года ликвидируют самый проблемный участок под Одинцово — ждать своей очереди на ж/д переезде в деревне Малые Вяземы можно было как будто бы до бесконечности. Появление обхода должно решить эту проблему.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко, новый участок ЦКАД улучшит транспортную доступность в Одинцово, Истре, а также Кубинке Звенигороде и Голицыно.

Открытие всего лишь небольшого участка покончит с пересечением автодороги и железнодорожных путей Смоленского направления. В час пик поезда проходят здесь буквально через каждые несколько минут, что погружает водителей, стремящихся попасть на дачу, в сущий ад безвременья. Но этому приходит конец: по словам Петушенко, строительная готовность нового объекта составляет уже около 90%.

Напомним, ЦКАД расположена в Московском регионе. Она считается основой опорной сети скоростных российских магистралей. Благодаря ЦКАД разгружаются МКАД и другие дороги Московской области.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобилистам стало дешевле ездить на дачу по трассе М11. Сезонные тарифы сменились.