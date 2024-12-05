«Автодор» объяснил, как в Подмосковье разгрузят дороги для дачников

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко, новый участок ЦКАД улучшит транспортную доступность в Одинцово, Истре, а также Кубинке Звенигороде и Голицыно.
Открытие всего лишь небольшого участка покончит с пересечением автодороги и железнодорожных путей Смоленского направления. В час пик поезда проходят здесь буквально через каждые несколько минут, что погружает водителей, стремящихся попасть на дачу, в сущий ад безвременья. Но этому приходит конец: по словам Петушенко, строительная готовность нового объекта составляет уже около 90%.
Напомним, ЦКАД расположена в Московском регионе. Она считается основой опорной сети скоростных российских магистралей. Благодаря ЦКАД разгружаются МКАД и другие дороги Московской области.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобилистам стало дешевле ездить на дачу по трассе М11. Сезонные тарифы сменились.