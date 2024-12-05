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«Автодор» объяснил, как в Подмосковье разгрузят дороги для дачников

На ЦКАД появится долгожданный участок

В конце 2024 года на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) наконец появится новый участок. Наши автомобилисты ждали этого события, без преувеличения сказать, годы — аж с 2021-го! И вот оно, счастье, которому боишься, но очень хочешь верить. До конца года ликвидируют самый проблемный участок под Одинцово — ждать своей очереди на ж/д переезде в деревне Малые Вяземы можно было как будто бы до бесконечности. Появление обхода должно решить эту проблему.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение «Автодор» объяснил, как в Подмосковье разгрузят дороги для дачников

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко, новый участок ЦКАД улучшит транспортную доступность в Одинцово, Истре, а также Кубинке Звенигороде и Голицыно.

Открытие всего лишь небольшого участка покончит с пересечением автодороги и железнодорожных путей Смоленского направления. В час пик поезда проходят здесь буквально через каждые несколько минут, что погружает водителей, стремящихся попасть на дачу, в сущий ад безвременья. Но этому приходит конец: по словам Петушенко, строительная готовность нового объекта составляет уже около 90%.

Напомним, ЦКАД расположена в Московском регионе. Она считается основой опорной сети скоростных российских магистралей. Благодаря ЦКАД разгружаются МКАД и другие дороги Московской области.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобилистам стало дешевле ездить на дачу по трассе М11. Сезонные тарифы сменились.

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