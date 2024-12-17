В Московской области запущено движение по Мытищинской хорде

В Подмосковье запустили движение по Мытищинской хорде, дорога Виноградово — Болтино — Тарасовка превратилась в дублер МКАД. В результате северный участок кольцевой автодороги должен стать свободнее на 20%.

Речь идет о первой региональной концессии. Строительство хорды велось на протяжении четырех лет, в результате появилась четырехполосная трасса протяженностью 16 км, а также 11 мостов и путепроводов, плюс полдюжины развязок.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, около 30 тыс. машин в течение суток будут проезжать по Мытищинской хорде. Нововведения затронут жителей Мытищ, Королева, Пушкино, Долгопрудного и других подмосковных округов. В общей сложности речь идет о 850 тыс. человек.

Как сообщает «Коммерсантъ», сейчас хорда работает в тестовом режиме, который является бесплатным. Он будет действовать до завершения всех необходимых юридических процессов. Но в перспективе введут безбарьерную систему оплаты «Свободный поток», деньги за проезд можно перечислять с помощью транспондеров. Чтобы увеличить пропускную способность трассы, от шлагбаумов решили отказаться.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что для москвичей проезд по МСД (Московскому скоростному диаметру) может стать платным. Пока деньги берут только с иногородних транзитников.