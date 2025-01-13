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В Подмосковье построят платный дублер Егорьевского шоссе

Работы стартуют уже в этом году

Платный дублер Егорьевского шоссе протяженностью 36 км должен связать МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Экспертиза проектной документации завершена, Газпромбанк готов покрыть расходы на строительство большей части новой «платки». «Поедет» эта трасса, если все пойдет по плану, в 2027-2028 годах.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Подмосковье построят платный дублер Егорьевского шоссе

Рабочее название дублера Егорьевского шоссе — МЕТК, что расшифровывается как Москва—Егорьевск—Тума—Касимов. Это — трасса с четырьмя полосами, девятью развязками и 32 мостами, которая будет начинаться в подмосковном поселке Томилино. «Платка» пройдет по Люберецкому округу, Котельникам и Раменскому, после чего выведет к ЦКАД неподалеку от села Гжель, сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент Егорьевское шоссе имеет две полосы и является одной из наиболее загруженных трасс региона. Она соединяет подмосковные Люберцы и Касимов, расположенный под Рязанью. Из-за плотной застройки вокруг реконструкцию автодороги считают нецелесообразной.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что назван размер платы за проезд по Мытищинской хорде. Власти Подмосковья обнародовали тарифы.

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