В России продлили бесплатный проезд по «платкам» для электромобилей

Правительство разрешило хозяевам электрокаров российского производства не платить за проезд по федеральным платным трассам до конца 2025 года. Власти делают это не в первый раз, чтобы простимулировать спрос на отечественный «зеленый» транспорт. Механизм предоставления льготы подготовили «Автодор» и Минэкономразвития.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вышеупомянутое ведомство. Согласно его данным, с марта 2023-го по конец декабря 2024-го к акции по бесплатному проезду на электрокарах присоединились более 10,6 тыс. россиян.

В Минэкономразвития подчеркнули, что за два года акция стала действительно популярной. По новым правилам ей могут воспользоваться не только обычные водители, но и юридические лица. И если раньше льгота распространялась абсолютно на все «электрички», то теперь — исключительно на российские.

В список электромобилей, которые позволяют не оплачивать проезд по нашим платным дорогам, входят модели брендов Evolute и «Москвич», грузомобили «ЭМ-Рус», а также «Газель e-NN» и «Газель e-City». Кроме того, в перечень включены LADA e-Largus и LADA Ellada, плюс «АмберАвто А5».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что МСД все-таки стал платным для московских водителей. Правила проезда изменятся с 15 февраля.