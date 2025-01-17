В России продлили бесплатный проезд по «платкам» для электромобилей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вышеупомянутое ведомство. Согласно его данным, с марта 2023-го по конец декабря 2024-го к акции по бесплатному проезду на электрокарах присоединились более 10,6 тыс. россиян.
В Минэкономразвития подчеркнули, что за два года акция стала действительно популярной. По новым правилам ей могут воспользоваться не только обычные водители, но и юридические лица. И если раньше льгота распространялась абсолютно на все «электрички», то теперь — исключительно на российские.
В список электромобилей, которые позволяют не оплачивать проезд по нашим платным дорогам, входят модели брендов Evolute и «Москвич», грузомобили «ЭМ-Рус», а также «Газель e-NN» и «Газель e-City». Кроме того, в перечень включены LADA e-Largus и LADA Ellada, плюс «АмберАвто А5».
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что МСД все-таки стал платным для московских водителей. Правила проезда изменятся с 15 февраля.