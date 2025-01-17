341

В России продлили бесплатный проезд по «платкам» для электромобилей

Правда, льгота касается только владельцев отечественных авто

Правительство разрешило хозяевам электрокаров российского производства не платить за проезд по федеральным платным трассам до конца 2025 года. Власти делают это не в первый раз, чтобы простимулировать спрос на отечественный «зеленый» транспорт. Механизм предоставления льготы подготовили «Автодор» и Минэкономразвития.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России продлили бесплатный проезд по «платкам» для электромобилей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вышеупомянутое ведомство. Согласно его данным, с марта 2023-го по конец декабря 2024-го к акции по бесплатному проезду на электрокарах присоединились более 10,6 тыс. россиян.

В Минэкономразвития подчеркнули, что за два года акция стала действительно популярной. По новым правилам ей могут воспользоваться не только обычные водители, но и юридические лица. И если раньше льгота распространялась абсолютно на все «электрички», то теперь — исключительно на российские.

В список электромобилей, которые позволяют не оплачивать проезд по нашим платным дорогам, входят модели брендов Evolute и «Москвич», грузомобили «ЭМ-Рус», а также «Газель e-NN» и «Газель e-City». Кроме того, в перечень включены LADA e-Largus и LADA Ellada, плюс «АмберАвто А5».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что МСД все-таки стал платным для московских водителей. Правила проезда изменятся с 15 февраля.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует