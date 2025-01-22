Оператор Мытищинской хорды опроверг введение платы за проезд

О том, что проезд по Мытищинской хорде не нужно оплачивать, сообщается на сайте ее оператора. Ранее введение платы с 22 января анонсировал минтранс Московской области. Пояснений от ведомства пока не поступало.
Мособлдума планирует принять поправки в региональный КоАП, позволяющие наказывать рублем «зайцев», которые будут пользоваться хордой, когда она станет платной. Размер штрафа может составить от 3 до 15 тыс. рублей. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение.
С момента открытия по Мытищинской хорде проехали более 800 тыс. раз. Ее запустили в бесплатном режиме с 17 декабря прошлого года. Трассу начали строить с 2018-го в рамках концессионного соглашения между группой «ВИС» и подмосковным правительством.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что назван размер платы за проезд по Мытищинской хорде. Власти Подмосковья обнародовали тарифы.