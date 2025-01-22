Оператор Мытищинской хорды опроверг введение платы за проезд

Группа «ВИС», являющаяся оператором Мытищинской скоростной хорды, сообщила, что проезд по ней остается безвозмездным. Продолжаются тесты платежной системы, завершается процесс оформления необходимых документов. На этот период никаких штрафных санкций за пользование автодорогой не предусмотрено.

Северный дублер МКАД пока не требует расставаться с деньгами

О том, что проезд по Мытищинской хорде не нужно оплачивать, сообщается на сайте ее оператора. Ранее введение платы с 22 января анонсировал минтранс Московской области. Пояснений от ведомства пока не поступало.

Мособлдума планирует принять поправки в региональный КоАП, позволяющие наказывать рублем «зайцев», которые будут пользоваться хордой, когда она станет платной. Размер штрафа может составить от 3 до 15 тыс. рублей. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение.

С момента открытия по Мытищинской хорде проехали более 800 тыс. раз. Ее запустили в бесплатном режиме с 17 декабря прошлого года. Трассу начали строить с 2018-го в рамках концессионного соглашения между группой «ВИС» и подмосковным правительством.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что назван размер платы за проезд по Мытищинской хорде. Власти Подмосковья обнародовали тарифы.