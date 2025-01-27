Россия вошла в топ-15 стран Европы по доступности бензина

В начале 2025 года на среднюю зарплату в России можно приобрести 1242,6 л бензина. За 12 месяцев на нашем рынке дизельное топливо прибавило в цене 8,7%, а 95-й бензин подорожал на 9,9%. В итоге РФ оказалась 15-й в рейтинге стран Европы с наиболее доступным бензином, а в первую тройку аналитики включили Люксембург, Великобританию и Австрию.

В 2025-м Люксембург успешно удержал свои позиции благодаря тому, что в этом герцогстве среднего дохода населения хватает на 2731,4 л. В Туманном Альбионе речь идет о 2244,3 л, в Австрии — о 2064,9 л, сообщает РИА Новости.

Ирландия расположилась на четвертом месте в европейском зачете по доступности бензина. В республике средняя зарплата способна обеспечить местным жителям 2052,6 л бензина. Первую пятерку замыкает Норвегия с результатом 1963,2 л. На шестом месте находятся Нидерланды. В королевстве, кстати, самый дорогой бензин в регионе — за литр просят 207,2 рубля. Следом идут Швеция и Бельгия, а затем Финляндия и Германия.

Дания, Франция и Кипр с Испанией опередили Россию в бензиновом рейтинге. Но Казахстан уже позади нас. Он признан государством с самым дешевым бензином благодаря ценнику в 50,4 рубля за литр. Недаром туда ездят закупаться соседи из ближайших стран.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что бензин и солярка вновь подорожают в нашей стране. Мы объяснили читателям, чем обернется для водителей индексация акцизов.