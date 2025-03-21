«Вафельная» разметка появится на 32 перекрестках Москвы

Еще на 32 перекрестках столицы должна появиться дорожная разметка в виде желтой сетки, которую прозвали «вафельной». Ее нанесут в тех локациях, что считаются наиболее загруженными. Необходимые работы планируют закончить до начала следующего года. Это дает шанс на 20-процентное ускорение движения.

В официальном телеграм-канале столичного дептранса уточнили, что новые «вафельницы» нарисуют в том числе на пересечении Георгиевского и Кутузовского проспектов с улицей Радио, Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка, а также улиц маршала Полубоярова и Привольной, Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна.

Сейчас «вафельную» разметку принято использовать там, где высокий уровень трафика фиксируется параллельно с блокировкой перекрестков из-за возникающих «пробок», рассказал глава ведомства Максима Ликсутов. По его словам, желтая сетка дает бонус к ускорению общего потока машин до 20%.

Остановка автомобиля в зоне «вафельницы» является нарушением ПДД, за что водителей штрафуют на тысячу рублей. Чаще всего это отслеживают дорожные камеры. В настоящее время в Москве насчитывается 350 участков с сетчатой разметкой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог для аккуратных водителей.