В Госдуме предложили скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

Законопроект, предусматривающий скидку для автомобилистов при уплате транспортного налога, направили на рассмотрение в правительство. Автором соответствующего документа стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе со своими однопартийцами из фракции «Новые люди». По их мнению, водители, которые не получают штрафов за нарушения ПДД, должны платить меньше других.

Как сообщает ресурс 360.ru, парламентарии хотят дополнить существующий Налоговый кодекс. А именно — внести изменения в ч. 2 ст. 361.1. Инициативная группа предлагает добавить новый пункт о 50-процентной льготе на транспортный налог для водителей, которые смогли избегать административной ответственности в течение года.

Логика парламентариев проста: если больше автовладельцев будут соблюдать ПДД, то число дорожных аварий начнет снижаться. В итоге станет меньше пострадавших, которые будут пользоваться медпомощью государственных поликлиник и больниц. Значит, такой шаг поможет снизить бюджетные расходы, и его можно считать финансовым основанием для внедрения дисконта.

В начале марта портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме призвали запретить дорожные камеры-треноги.