В Госдуме предложили скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

Как сообщает ресурс 360.ru, парламентарии хотят дополнить существующий Налоговый кодекс. А именно — внести изменения в ч. 2 ст. 361.1. Инициативная группа предлагает добавить новый пункт о 50-процентной льготе на транспортный налог для водителей, которые смогли избегать административной ответственности в течение года.
Логика парламентариев проста: если больше автовладельцев будут соблюдать ПДД, то число дорожных аварий начнет снижаться. В итоге станет меньше пострадавших, которые будут пользоваться медпомощью государственных поликлиник и больниц. Значит, такой шаг поможет снизить бюджетные расходы, и его можно считать финансовым основанием для внедрения дисконта.
В начале марта портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме призвали запретить дорожные камеры-треноги.