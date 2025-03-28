Россияне годами наблюдают за ростом цен на топливо, причем не могут найти адекватного объяснения этому, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой изучить аномалию механизма ценообразования.

— Годами наблюдаем одну и ту же картину: нефть вверх — и бензин вверх; нефть вниз — а бензин снова вверх. Внятного, адекватного и доступного простому автомобилисту объяснения этому до сих пор нет, — подчеркнул парламентарий.

И добавил, что обратился к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и попросил изучить аномалию механизмов ценообразования лидерами отрасли на фоне укрепления рубля. По словам г-на Нилова, цены росли во время роста курса доллара. Однако сейчас рубль по отношению к американской валюте укрепился, однако «фактически замерзшие на прежних показателях цены при этом позитивную рублевую динамику игнорируют». «Цены — под контроль!» — добавил депутат.

Между тем, еще в феврале портал «АвтоВзгляд» предупреждал о возможном росте цен на бензин в стране. Некоторые эксперты предполагают, что к концу года стоимость топлива в рознице вырастет на 15-20%, перешагнув отметку в 70 рублей за литр.