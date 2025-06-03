Москвичам назвали участок ТТК, где снизят разрешенную скорость

Для столичных автомобилистов разрешенную скорость на Третьем кольце (ТТК) снизят до 60 км/ч в районе Беговой улицы. До 16 июня будет актуален прежний верхний порог, составляющий 80 км/ч.

Нововведения вступят в силу меньше, чем через две недели

Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы. Уточняется, что речь идет об участке между Ленинградским проспектом и Звенигородским шоссе. Выше 60 км/ч запретят разгоняться на внешней стороне ТТК после Рижской эстакады. Однако уже после тоннеля под Ленинградским проспектом можно будет прибавить еще 20 км/ч.

Новые ограничения придется соблюдать почти до Звенигородского шоссе. В то же время на участке магистрали из-за изменения количества полос ликвидировано сужение. На внешней стороне Хорошевской эстакады добавился ряд благодаря обновлению разметки. Вместо прежних трех полос водители могут рассчитывать на четыре.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, насколько подорожал проезд по МСД в часы пик с 1 июня. Новый тариф ввели из-за с высокой загрузки магистрали.