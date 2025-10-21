Для автомобилистов подешевел проезд по платной трассе М-11 в Подмосковье

С 20 октября для российских водителей стал доступнее проезд по федеральной трассе М-11 «Нева» на участке от Москвы до Солнечногорска. Автомобилисты смогут сэкономить, поскольку прекратил свое действие сезонный тариф для «дачных» направлений.

Для владельцев мотоциклов, легковых автомобилей, автодомомов и небольших грузовых фургонов стоимость проезда по магистрали вернулась к значениям января-мая текущего года. В итоге максимальная планка по всему вышеназванному участку М-11 составляет 1400 рублей. Ценник стал демократичнее на 12%.

На основных «дачных» маршрутах сезонный тариф применялся с 12 мая по 19 октября. Его вводили, чтобы снизить вероятность образования дорожных заторов и обеспечить больший комфорт всем участникам движения.

Абонементы на проезд позволят уменьшить расходы более чем на 65%, если проводить параллель с тарифом без использования транспондера. Подразумеваются основные маршруты в будние дни и выходные в режиме «туда-обратно».

