На трассе М-12 «Восток» появятся новые платные участки

В ближайшем будущем «Автодор» получит в управление новые участки федеральной магистрали М-12, протянувшиеся от Казани до Дюртюлей. И на некоторых отрезках проезд сделают платным.

В интервью «Коммерсанту» об этом рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. По его словам, госкомпании до конца года должны передать обход пяти сел в Башкирии, а также обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане. Дороги дооснастят элементами обустройства, после чего переведут в платный режим. На сегодняшний день по упомянутым магистралям пока можно ездить безвозмездно, ими занимается Росавтодор.

Согласно законодательству, везде, где есть платные дороги, должны существовать альтернативные бесплатные маршруты, но не во всех случаях можно выполнить такие условия, отметил г-н Петушенко. По его словам, если ввести тарифы на всех участках, то существенно возрастет нагрузка на местные дороги, и они «убьются», а это совершенно нежелательно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские автомобилисты стали вдвое чаще тратиться на платные дороги.