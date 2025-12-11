Впервые за год в России подешевел бензин

В конце минувшей осени цены на бензин в нашей стране первый раз с начала текущего года пошли вниз. Прайсы на заправках стали демократичнее на 0,85%. Цифра небольшая, но она может хоть немного порадовать отечественных водителей.

В ноябре топливо стало доступнее, чем в октябре

Статистику приводит Росстат. В то же время за год стоимость бензина увеличилась на 12,76%, если проводить параллель с ноябрем 2024-го. К снижению цены для российских автовладельцев перешли спустя 10 месяцев безостановочного роста.

В частности, в октябре горючее подорожало на 2,63%, сентябрьская прибавка составила 2,58%. В конце лета на АЗС накинули 2,58%, в июле речь шла о плюсе в 1,37%. Июнь ознаменовался 0,66%, а май — 0,29%. В апреле дело дошло до 0,6%, показатель марта достиг 0,55%, на февраль и январь пришлось 0,51% и 0,62% соответственно.

Кстати, в ноябре дизель подорожал за месяц на 1,7%. Прайс «солярки» увеличивался не единожды. Например, в октябре ее стоимость подросла на 2,1%, в августе — на 0,2%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему оптовые цены на топливо снижаются, но ценники на АЗС прут вверх.