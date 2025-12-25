В Москве стало в 5 раз меньше напряженных дней для автомобилистов

За последние 15 лет в Москве в пять раз снизилось количество дней, когда дороги загружены по полной программе. Речь идет о ситуациях, из-за которых водители вынуждены стоять как минимум в восьмибалльных пробках, не говоря уж о более серьезных заторах.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на мэра столицы Сергея Собянина, который сделал соответствующее заявление, выступая на пленарном заседании Мосгордумы с ежегодным отчетом.

По словам градоначальника, на сегодняшний день в московском регионе насчитывается свыше 9 млн транспортных средств. Начиная с 2010 года, их количество увеличилось на 3 млн, если учитывать не только саму Первопрестольную, но и прилегающую к ней область.

Кстати, согласно данным генерального директора Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаила Кизлыка, в текущем году число дней с высокой загруженностью на дорогах Москвы снизилось на 63%. В общей сложности такие дни были зафиксированы в 2025-м полдюжины раз. Оказалось, что 70% поездок по столице совершаются на автомобиле, остальные 30% приходятся на общественный транспорт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что к 1 января дороги Москвы опустеют на 60%.