В России отказались увеличивать скоростной лимит на платных дорогах

В Минтрансе не видят причин для нововведений

По мнению главы Минтранса Андрея Никитина, для повышения максимально разрешенной скорости на платных дорогах в ближайшем будущем оснований нет. По факту автомобилисты и так могут легально разгоняться до 150 км/ч.

Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России отказались увеличивать скоростной лимит на платных дорогах

В интервью агентству ТАСС г-н Никитин отметил, что вышеуказанной цифры на сегодняшний день более чем достаточно. Официальное ограничение составляет 130 км/ч, но нештрафуемый порог в 20 км/ч на деле поднимает планку еще выше.

В то же время министр рассказал, что представители ведомства обдумывают увеличение скоростного лимита на других магистралях, где на сегодняшний день установлены более низкие предельные значения. Например, некоторые участки федеральной трассы «Таврида» (А-291) могут разогнать до 110-120 км/ч с нынешних 90 км/ч. Объективно такой расклад вполне возможен, заключил глава Минтранса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Верховный суд подтвердил законность двух штрафов подряд за превышение скорости.

