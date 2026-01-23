Появление платного въезда в центр Санкт-Петербурга назвали неизбежным

В перспективе введение платного въезда для автомобилистов в центр Санкт-Петербурга является неизбежным, заявил спикер заксобрания Северной столицы Александр Бельский. По его мнению, город на Неве должен стать одним из первых в России, где можно провести соответствующий эксперимент.

Об этом председатель петербургского парламента рассказал в рамках интервью агентству ТАСС. Г-н Бельский уточнил, что вопрос платного въезда в российские города уже обсуждается на федеральном уровне, однако на сегодняшний день окончательное решение не принято. По словам чиновника, говорить о реализации подобных нововведений в регионе рано, но Санкт-Петербург необходимо включить в такой эксперимент, поскольку мировой опыт показывает, что благодаря платному въезду в центр ситуация в городе может очень серьезно измениться.

По словам г-на Бельского, речь прежде всего идет о логистике, имеющей особое значение для Санкт-Петербурга как для города-памятника. Дело в том, что большое скопление машин в историческом центре создает нагрузку на здания и дороги, и, как следствие, на бюджет, уже не говоря об экологической ситуации.

Тема остается дискуссионной, но «для больших мегаполисов, как показывает мировая практика, это неизбежно», заключил спикер заксобрания.

