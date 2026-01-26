В 2026 году «Автодор» не повышал тарифы на проезд по платным дорогам

В наступившем году госкомпания «Автодор» еще не увеличивала стоимость проезда по платным отечественным магистралям. Информация, появившаяся в социальных сетях, говорит об обратном, но она является фейком.

Соответствующее заявление «Автодор» опубликовал в своем официальном телеграм-канале, опровергнув слухи, растиражированные в российском медиапространстве. Некоторые СМИ ошибочно утверждали, что стоимость проезда уже успела вырасти на магистрали М‑11 «Нева», и аналогичная судьба якобы ждет ЦКАД (Центральную кольцевую автомобильную дорогу), а также М‑12 «Восток» и М‑4 «Дон». Но пока любители платных участков федеральных трасс могут спать спокойно.

На сегодняшний день известно, что «Автодор» только изучает возможность повышения тарифов на проезд по своим платным трассам в 2026 году. Вопрос прорабатывается с учетом уровня инфляции и повышения расходов на содержание дорожной сети, уточнял глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Вероятнее всего, тарифы перепишут во второй половине февраля, ведь именно в конце зимы «Автодор» традиционно увеличивает стоимость проезда по всем своим трассам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в скоро госкомпания получит в управление новые участки М-12, протянувшиеся от Казани до Дюртюлей. На некоторых отрезках проезд будет платным.