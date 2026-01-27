Московские власти просят автомобилистов переждать снегопад дома

Как сообщает официальный телеграм-канал Дептранса Москвы, вместо этого столичным автомобилистам советуют планировать свои маршруты с использованием метрополитена, МДЦ и пригородных поездов. Водителям транспортных компаний рекомендуют избегать перегрузки машин и заранее изучать сложные участки трасс.
Аналогичное предупреждение выпустили и для Подмосковья. Синоптики предупреждают, что циклон принес не только интенсивные осадки, но и порывистый ветер, который может привести к метели и ухудшить видимость на дорогах.
