В Госдуме призвали отменить штрафы для инвалидов на платных парковках

В России разработан законопроект, позволяющий инвалидам безвозмездно оставлять автомобили на платной парковке за пределами зон для водителей с ограниченными возможностями. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в Госдуму.

Как сообщает «Российская газета», авторами инициативы стали депутаты фракции КПРФ. Согласно действующим правилам, на общих стоянках должно быть не менее 10% слотов для автомобилистов с инвалидностью. Но на практике для них не хватает мест возле социальных объектов. Кроме того, обычные водители частенько занимают площадки, предназначенные для отдельных категорий автовладельцев.

У россиян с инвалидностью должна быть железобетонная возможность парковаться рядом с нужной локацией. Они не должны тратиться, даже если обочины входят в платную зону, а специализированные места уже заняты, подчеркнул парламентарий Сергей Обухов. По его словам, контроль за нарушениями правил парковки недостаточно эффективен, хотя в КоАП предусмотрены серьезные санкции.

На сегодняшний день штрафы за неоплату парковки для инвалидов, выписанные с помощью системы автоматической фиксации, не являются справедливыми, заключил г-н Обухов.

