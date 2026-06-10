«Московское большое кольцо» расширят до четырех полос

До конца года федеральная трасса А-108 «Московское большое кольцо» получит четыре полосы на 4-м километре. Тем временем на участке с 88-го по 92-й км ведется капитальный ремонт.

Они появятся на конкретном участке

Как сообщается на официальном сайте Росавтодора, в рамках строительства дополнительных полос дорожные рабочие уже занимаются земляным полотном и основанием насыпи, системой водоотвода и укреплением откосов. Затем настанет черед укладки слоев покрытия и установки линий освещения рядом с поселком Хомяково. На пересечении А-108 и улицы Просторный проезд установят светофор.

До завершения ремонта основного хода автомобилистам придется пользоваться временной дорогой. В итоге должна вырасти пропускная способность участка дороги с интенсивностью более 5 тыс. автомобилей в сутки. Встречные потоки транспорта разделят осевым барьерным ограждением ради обеспечения безопасности.

Сейчас водителям следует быть особенно внимательными, соблюдая требования временных дорожных знаков. Они указывают направление объезда и ограничивают скоростной режим.

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