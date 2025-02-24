В Москве ожидается рост цен на такси в 3 раза

В ближайшем будущем агрегаторы могут массово отключить таксистов от заказов из-за отсутствия аттестации. Первопрестольной грозит острый дефицит водителей машин с шашечками, что не может не повлиять на ценник. В такой ситуации он запросто способен подскочить в 3 раза или даже больше.

Как сообщает ТАСС, все водители такси в Москве и Подмосковье будут обязаны получить документ о пройденной аттестации с 1 марта. В середине февраля в столице такую процедуру успешно прошла только третья часть шоферов. К концу января в области нужную бумагу заимели 16% перевозчиков. Судя по этим цифрам, дело действительно пахнет керосином.

Приказ столичного дептранса об аттестации водителей такси вступил в силу в середине прошлого лета. С 12 августа 2024-го по 1 марта текущего года был установлен переходный период для того, чтобы таксисты могли пройти аттестацию по желанию. Она является бесплатной для тех, у кого есть российский паспорт, а также для иностранцев и лиц без гражданства. Аттестация представляет собой тест, в ходе которого проверяется знание локаций региона, правил перевозки пассажиров и багажа, плюс поведения в чрезвычайных ситуациях.

По словам экспертов, многие таксисты уверены в том, что аттестация не является обязательной. Поэтому с начала марта прогнозируется их массовое отключение от заказов и появление драконовских ценников на перевозки.

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