«Вездеходер-2025»: главный праздник бездорожья уже на старте

Холодная середина осени-2025 обещает быть жаркой, ведь буквально на днях в Москве в седьмой раз стартует главный праздник бездорожья — выставка «Вездеходер».

С 14 по 16 ноября павильоны КВЦ «Патриот ЭКСПО» превратятся в эпицентр внедорожной силы и инноваций. Сюда со всей страны съедутся именитые производители экстремальной техники, отчаянные путешественники, известные блогеры и просто те, у кого в крови течет бензин, а в душе живет жажда приключений. Это место, где рождаются мечты о новых маршрутах.

Вниманию заинтересованной публики будут представлены десятки современных вездеходов и последние разработки ведущих инженеров страны и мира в этой области. Посетители шоу смогут вживую познакомиться с новинками, пообщаться с их конструкторами, узнать все секреты разных моделей и, конечно, подобрать себе экипировку, технику или нужный аксессуар.

В этом году нас ждет настоящий парад премьер! Ждите на площадке легендарные «Архант», «Звезда», «Финист» и «Сокол». А еще — все, что нужно для апгрейда: от неубиваемых шин низкого давления Marshland до мощных лебедок от компании «Винч Инжиниринг». Отдельный сюрприз — аэролодки Alligator и «Роза ветров».

Но «Вездеходер» — это не только про технику, это про знания. Известные эксперты готовы делиться опытом. Алексей Гарагашьян ответит на ваши вопросы в формате открытого диалога, Павел Норкин раскроет все тонкости зимней эксплуатации вездеходов, Артем Ачкасов научит добывать электричество в глухой тайге, а Владимир Зеленцов расскажет, как представленная на выставке техника спасает жизни в поисково-спасательных операциях.

А чтобы впечатлений было еще больше, одновременно с нами пройдут и другие яркие выставки — от «Ножевой культуры» до «Московского Автошоу». Добраться до «Вездеходера» легко: для гостей организован бесплатный трансфер от станции МЦД «Сколково».