Стало известно, когда россияне чаще всего пользовались каршерингом

За минувшую зиму самым популярным днем для каршеринговых автомобилей в России стало 19 декабря. А 1 января спрос наоборот упал до минимума.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику сервиса «Делимобиль». По словам экспертов, пик активности водителей каршеринга с декабря прошлого года по февраль текущего пришелся на дневные часы. Самым спокойным временем суток признано утро, вечером и ночью количество поездок снижалось. Больше всего машин для краткосрочной аренды бронировали в районе пяти часов вечера.

В общей сложности наши соотечественники проехали за холодный сезон на каршеринге 215 млн км. Такое расстояние соответствует 230 поездкам от Земли до Луны и обратно. В список топовых направлений попали две столицы, Казань и Екатеринбург.

Обычно водители предпочитали садиться за руль моделей эконом-класса, выбирая Volkswagen Polo и Kia Rio. В более дорогом сегменте лидируют Geely Coolray и Exeed LX.

