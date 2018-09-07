«Баста» похвастался новым автомобилем за 26,6 млн. рублей

Среди звезд шоу-бизнеса и спорта знаменитый ростовчанин по версии Forbes занимает 22 место: его доход в этом году достиг 3,3 млн. долларов. Поэтому певец может себе позволить иметь таких «друзей». Причем Баста не ограничился одним роскошным авто: в его парке на сегодняшний день имеются Bentley Continental GT, Aston Martin, Ford Mustang, Cadillac Escalade и несколько других машин luxury-сегмента.

Для справки остается добавить, что первое место в списке Forbes занимает хоккеист Александр Овечкин (14,5 млн. долларов), которого частенько папарацци видят за рулем Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series с V12 под капотом мощностью 670 л. с. или на водительском месте в Mercedes-Benz V12S Brabus с двенадцатицилиндровым двигателем, способным развивать до 730 «лошадей». Кроме этих авто спортсмен обладает еще несколькими «Мерседесами» и автомобилями марки Porsche и BMW.