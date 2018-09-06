Соблазнительная звезда Инстаграма Кира Майер отправилась в колонию за драку с гаишниками

Некоторое время назад «горячая» инстаграм-красотка попалась за езду на дорогостоящем Mercedes-Benz без водительских прав. За то, чтобы избежать ответственности сексуальная брюнетка предложила остановившим ее сотрудникам ДПС интимные услуги. Но стражи порядка проявили мужество и отвагу, и от секса с девушкой мечты для миллионов мужчин отказались. Тогда Кира Майер бросилась на инспекторов с кулаками, а одного даже укусила. Придорожным полицейским пришлось применить силу, и дебоширку задержали.