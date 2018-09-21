Женщинам разрешат управлять бульдозерами и грузовиками

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Евразийском женском форуме сообщил о планах правительства пересмотреть перечень работ, к которым запрещается допускать женщин.

В частности, власти намерены в самом ближайшем времени убрать ограничения на занятия женщинами к работам на воздушном, морском, речном, железнодорожном и автомобильном транспорте. Среди таких профессий называются водитель большегрузных авто и машинист специальной техники.

Напомним, что пока министерство только собирается уравнять таким образом прекрасный пол и мужчин в профессиональной сфере, российские женщины, в частности, давно и успшно управляют многотонными карьерными саомсвалами, сидят за баранкой дальнобойных фур, водят самолеты и морские суда.