Цены на бензин заморозили до лета

Власти решили продлить на три месяца соглашение с вертикально интегрированными нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизтопливо на оптовом и розничном рынке, заявил курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак.

— На этот период, пока мы разрабатываем механизм и он не вступит в действие, принято решение на один квартал продлить соглашение с нефтяниками о стабилизации цен, — пояснил он.

Напомним, что осенью 2018 года правительство и российские нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации топливного рынка. Согласно ему, с 1 января 2019 года темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля — не выше прогноза среднегодовой инфляции.

Между тем, с введением 20-процентной ставки НДС с 1 января доля налогов, сборов и акцизов в цене каждого литра топлива на АЗС достигла 75%, что вынуждает торговцев топливом, по их словам, без прибыли.