На каких автомобильных услугах экономят в России

Так, самыми распространенными автоуслугами в агрегаторе купонов стали мойка, шиномонтаж и диагностика. Кроме того, автолюбители выбирают скидки на комплексную химчистку машины, полировку, нанопокрытие и покраску кузова, а также регулировку развала-схождения и тонировку стекол.

Причем спрос на скидки из года в год продолжает расти. За весь прошлый год, по данным исследования «Биглион», мойка понадобилась 53% зарегистрированных пользователей сервиса. А в текущем году за три месяца «автобаней» воспользовались 71%. В Москве самыми востребованными купонами в сфере автомобильных услуг стали скидки на шиномонтаж (в 2018 году — 38%). А в целом каждый апрель потребность в автопомощи возрастает на 285% по сравнению с более спокойными зимними месяцами.

Кстати, обслуживаться в первом попавшемся шиномонтаже не стоит. Ведь от того, поменяет вам колеса неопытный дилетант, совершив кучу ошибок, или профессионал, зависит ваша безопасность. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, по каким признакам нужно выбирать «монтажку». Узнать подробнее — здесь.