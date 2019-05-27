«Мыльная опера»: как победить скрип дверей за 5 минут и 50 рублей

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Какой бы премиальной ни была ваша машина, через 3—4 года заскрипит сначала водительская, а потом и пассажирские двери. Поругав вдоволь производителей, климат и дороги, можно отправиться в автосервис, а можно — сделать все самому. И процесс, и результат будут абсолютно одинаковы. Подробная инструкция — на портале «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Отвратительный звук, который испортит настроение не только владельцу старенького «Жигуленка», но и еще совсем современной иномарки, проявит себя внезапно: как правило, роль играет не качество сборки и детали, а количество открываний конкретной двери. Тут «водительский вход», безусловно, вне конкуренции. Он и «запоет» первым.

Тонны смазки, от литола до современных банок-склянок, вылитые в дверные петли, не дадут ничего, кроме грязных разводов. Потому что скрипит, как правило, не железный кронштейн, а пластиковый фиксатор. В сервисе, в лучшем случае, его смажут, но обычно клиент заплатит за замену детали — она сама по себе недешевая, так еще и ремонт требует разборки двери. А время — деньги.

Смазка фиксатора двери должна выполнить сразу две функции: одолеть надоедливый скрип и сохранить функции устройства, чтобы дверь не закрывалась от малейшего дуновения ветерка. Иначе кого-нибудь обязательно прищемит: в 9 случаев из 10 это будет водитель. Так себе перспектива, поэтому от сверхскользких составов следует сразу отказаться. Еще одним серьезным недостатком «химии» будет сбор грязи и пыли. В конечном итоге смазка превратиться в напильник и сотрет не только сам фиксатор, но и тонкий лакокрасочный слой на арке и самой двери. Народная молва давно нашла дешевый и функциональный способ победить скрип без последствий.

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Для этого нужно убрать тряпкой остатки заводской смазки и натереть фиксатор простым детским мылом. К нему не прилипает грязь, а трение, главная причина скрипа, будет нивелировано. Никаких тайн и сложных операций — даже в официальных дилерских центрах пользуются именно этим незамысловатым «лайфхаком»! А вот в накладной будет прописано много сложных операций, за каждую из которых попросят отсыпать «нажитых невероятным трудом».

Для совершения операции потребуется только тряпка, которую не жалко, и кусок мыла: аккуратно собрав остатки заводского средства так, чтобы пластиковое полотно фиксатора стало чистым и сухим, покрываем деталь сухим мылом. Проще говоря, трем «детским» всю деталь. После нанесения потребуется несколько раз открыть и закрыть дверь, дав новому покрытию разойтись ровным слоем по всей площади. И скрип уйдет на несколько лет.

Кстати, если фиксатор двери щелкает, то без замены, увы, не обойтись. Время «съело» пластик и победить этот щелчок уже никак не удастся. Придется сходить в магазин и купить новую запчасть, замена которой займет намного больше времени. Правда, эта болезнь свойственна только старым авто, которые уже успели повидать не одну тысячу открываний и последующих «хлопков» двери.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
27 мая 2019
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