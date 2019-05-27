«Мыльная опера»: как победить скрип дверей за 5 минут и 50 рублей

Отвратительный звук, который испортит настроение не только владельцу старенького «Жигуленка», но и еще совсем современной иномарки, проявит себя внезапно: как правило, роль играет не качество сборки и детали, а количество открываний конкретной двери. Тут «водительский вход», безусловно, вне конкуренции. Он и «запоет» первым.

Тонны смазки, от литола до современных банок-склянок, вылитые в дверные петли, не дадут ничего, кроме грязных разводов. Потому что скрипит, как правило, не железный кронштейн, а пластиковый фиксатор. В сервисе, в лучшем случае, его смажут, но обычно клиент заплатит за замену детали — она сама по себе недешевая, так еще и ремонт требует разборки двери. А время — деньги.

Смазка фиксатора двери должна выполнить сразу две функции: одолеть надоедливый скрип и сохранить функции устройства, чтобы дверь не закрывалась от малейшего дуновения ветерка. Иначе кого-нибудь обязательно прищемит: в 9 случаев из 10 это будет водитель. Так себе перспектива, поэтому от сверхскользких составов следует сразу отказаться. Еще одним серьезным недостатком «химии» будет сбор грязи и пыли. В конечном итоге смазка превратиться в напильник и сотрет не только сам фиксатор, но и тонкий лакокрасочный слой на арке и самой двери. Народная молва давно нашла дешевый и функциональный способ победить скрип без последствий.