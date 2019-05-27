Мигрантам все-таки запретят работать водителями такси

Неужели депутаты решили позаботиться о пассажирах такси, довольно часто подвергающих себя опасности благодаря водителям-иностранцам. Мало того, что они плохо ездят, так еще и засыпают прямо на ходу. Что, в принципе, не удивительно, ведь в погоне за деньгами трудятся мигранты сутками напролет, подключаясь к разным агрегаторам.

К тому же, они совсем не знают местность, где им приходится работать, да и по-русски почти не говорят. Постоянные жалобы клиентов разрывают и сервисы такси, и форумы в глобальной Паутине.

Похоже, этому пришел конец. Независимые эксперты уверены, что проект уже в самое ближайшее обернется законом.

– Человек без российского гражданства не будет иметь права работать в России в качестве водителя такси, — рассказал РИА «Новости» глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

По его словам, запрет также коснется физических и юридических лиц, имеющих автомобили старше семи лет.