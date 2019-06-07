Путин изменил правила прохождения техосмотра: фотосъемка обязательна

После того, как закон вступит в силу, а произойдет это по истечении 1 года со дня его публикации, операторы обязаны будут фотографировать машины при прохождении ТО.

Иными словами, теоретически приобрести диагностическую карту, не появляясь на СТО, станет невозможно.

Однако напомним, что в последние годы жизни техосмотра по-советски гаишников обязали делать то же самое.

Тем не менее, служивым удавалось торговать вожделенными талонами, не загоняя транспортные средства на пункты ГТО. И мы более, чем уверены, что ситуация повторится и в этот раз.